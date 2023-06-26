قطر تُؤكد دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الأحد، بديوان المفوضية في طرابلس، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

واستعرض اللقاء جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وأهمية دعم الدول العربية والإقليمية للانتخابات المرتقبة، لما تعكسه على سلم واستقرار المنطقة العربية، وسُبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك.

من جهته أكد السفير القطري دعم بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، وفق قوله.