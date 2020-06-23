قطر تُؤكد على ضرورة احترام سيادة ليبيا ورفض التدخل الخارجي

أكدت دولة قطر على ضرورة احترام سيادة ليبيا ورفضها للتدخل الخارجي بشؤونها، داعية كافة الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية للتسوية في ليبيا وإنجاح العملية السياسية.

ونقلت وكالة “قنا” القطرية عن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي قوله، خلال الاجتماع الوزاري للجامعة العربية حول ليبيا، إن قطر “تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم مناصرة طرف ضد آخر لأهداف ومصالح شخصية”.

كما أكد على ضرورة “العمل الجماعي الجاد لإنجاح مسار العملية السياسية في ليبيا، بما يفضي إلى تسوية شاملة لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار المنشود وضمان سيادتها ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها”.

وأشاد الوزير القطري بما قامت به حكومة الوفاق الوطني، بشأن “الكشف عن مرتكبي واقعة التعذيب لعدد من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة، وجهودها المقدرة من أجل تأمين عودتهم بسلام إلى وطنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة”.

ونوه بأن “وحدة واستقرار وسيادة ليبيا الشقيقة، وسلامة أراضيها واستقلالها وحقن دماء شعبها والحفاظ على مقدراته وثرواته هي غاية نصبو إليها جميعا، ونسعى من أجل تحقيقها”.

كما دعا الوزير “جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية واحترام وتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان”.