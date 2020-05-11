قطر تُدين تعمد عناصر حفتر مهاجمة المدنيين في طرابلس

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقصف من وصفتها بـ”ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر” لمطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وتعمدها مهاجمة المدنيين العزل والمنشآت المدنية وقصف المقرات الدبلوماسية والتسبب بأضرار في الطائرات المدنية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين، “إن مثل هذا الأفعال غير المسؤولة تعدّ مؤشرًا على عدم اكتراث هذه الميليشيات بأرواح المدنيين وحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، كما أنها لم تلقِ بالاً إلى شهر رمضان المبارك وحرمته”.

وأكدت دولة قطر أن الوقف الفوري للاعتداء على الأهداف المدنية وعلى مدينة طرابلس والعودة إلى المسار السياسي هما الطريق الأنجع لوقف مأساة الشعب الليبي الشقيق، بحسب نص البيان.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي للاضطلاع بمسؤوليتهم التاريخية وإيقاف قوات حفتر عن العبث بأرواح الليبيين وإطالة أمد الصراع.

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