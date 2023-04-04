قطر تُطالب بتقديم الدعم الكامل للبعثة الأممية في ليبيا

طالبت دولة قطر بتقديم الدعم الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي والبعثة الأممية في ليبيا لتنفيذ ولايتهما.

جاء ذلك في بيان للمندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بجنيف علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، أمام البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأكد البيان حرص دولة قطر على المساهمة بكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب الليبي ودعم العملية السياسية.

وأدان البيان جميع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الليبي الواردة في تقرير البعثة.

كما دعت قطر جميع الأطراف الليبية إلى ضمان حماية المدنيين وتجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة.

وشدّد البيان على ضرورة تهيئة الظروف والالتزامات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها.