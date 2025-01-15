قطر تُعلن نجاح الوساطة في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة لوصول طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح رئيس الوزارء القطري أن تنفيذ الاتفاق بشأن غزة يبدأ يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري، وأن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً وستشهد وقفاً لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن غزة تتضمن تبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفيين وعودة النازحين وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية.

بدوره رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأكد السيسي على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، إلى حين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع، حسب قوله.

وأضاف: “مصر ستظل دائماً وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكاً مخلصاً في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل لاتفاق غزة، مؤكدا أن “الأسرى سيتم إطلاق سراحهم قريبا”.

وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة “تروث سوشيال”: “لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط”، وأضاف: “سيتم إطلاق سراحهم قريبا.. شكرا لكم!”.