قطر تُقدم 100 ألف تذكرة مجانية للعاملين بالرعاية الصحية حول العالم

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، تقديم 100 ألف تذكرة سفر مجانية للعاملين بالرعاية الصحية حول العالم في مجال محاربة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الشركة في بيان: “هذا يأتي كمبادرة لشكر محاربي كورونا وتقديرا لجهودهم البطولية خلال هذه الأزمة في مختلف الدول”.

وبحسب البيان، سيتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية حول العالم من التسجيل للحصول على التذاكر اعتباراً 12 مايو الجاري حتى 18 من الشهر نفسه عبر رابط مخصص لذلك.

وأوضحت الشركة، أن التذكرة “ستكون ذهابا وإيابا للشخص ومرافق معه، إلى أي وجهة على شبكة الوجهات العالمية للخطوط الجوية القطرية”.

كما سيتلقى العاملون في مجال الرعاية الصحية، بحسب البيان، قسيمة خصم بقيمة 35% يمكن الاستفادة منها في منافذ بيع السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي في الدوحة، لغاية 31 ديسمبر 2020.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان بمبادرة الخطوط الجوية القطرية، معتبرة أنها، “لفتة تستحق الاحترام”.

وقال مصدر من الخارجية في بيان: “الأطباء والطواقم الطبية من باحثين وممرضين وصيدلانيين وعاملين في القطاع الصحي قاموا بضرب أروع الأمثال الإنسانية”.

وأضاف المصدر، أن هؤلاء “تفانوا في عملهم وبذلوا قصارى جهدهم لرعاية المرضى وحماية المجتمعات من هذا الوباء”.

واعتبر أن مبادرة الخطوط الجوية القطرية “تأتي كلفتة تقدير طيبة تستحق من العالم أجمع الاحترام والتقدير”.

وأشار المصدر، إلى “الدور الإنساني المهم الذي تلعبه قطر والخطوط الجوية القطرية خلال هذه الجائحة عن طريق التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والدول”.

وأوضح أن الخطوط الجوية القطرية “سيرّت رحلات إجلاء لعودة الأشخاص إلى أوطانهم آمنين، في الوقت الذي أغلقت فيه معظم مطارات العالم وتوقفت شركات الطيران عن تشغيل رحلاتها”.

وأكد المصدر، أن “هذه الجهود النشطة أسهمت في إعادة أكثر من مليون إنسان إلى أوطانهم ونقل آلاف الأطنان من المساعدات والبضائع”.

وأشار إلى أن الجهود القطرية “تأتي على الرغم من الحصار والتضييق على معابر دولة قطر الجوية مما يزيد مسافات النقل والتكلفة”.

هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية مؤخرا عزمها البدء بتشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول.

وتُخطط الناقلة إلى تسيير رحلاتها إلى 52 وجهة قبل نهاية مايو، وإلى 80 وجهة قبل نهاية يونيو المقبل.

يُشار إلى أن شركة الخطوط الجوية القطرية هي شركة الطيران الوطنية في دولة قطر، وهي شركة مملوكة من قِبل الدولة، ويقع مقر الشركة الرئيسي في برج الخطوط الجوية القطرية في العاصمة الدوحة، وتشغل الشركة شبكة محورية وتربط بين أكثر من 150 وجهة دولية حول إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأقصى وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا من قاعدتها في مطار حمد الدولي باستخدام أسطول مكون من أكثر من 200 طائرة.

وتُوظف مجموعة الخطوط الجوية القطرية أكثر من 43,000 شخص، والشركة عضو في تحالف عالم واحد منذ أكتوبر 2013، وهي أول شركة طيران خليجية توقع مع أحد تحالفات شركات الطيران الثلاث.

وتعتبر الخطوط القطرية من بين أسرع خطوط الطيران نمواً في العالم، وأحد 6 شركات طيران التي حصلت على وصف “خطوط طيران ذو الخمس نجوم” من سكايتراكس على مستوى جودة الخدمات، وهو التصنيف الذي تنفرد به الخطوط القطرية على مستوى الشرق الأوسط، كما حصلت على جائزة “مينا” التي تقدمها منظمة “مستشارو إداريي الضيافة العالمية” كأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2005، كما تم منح طاقم ضيافة الخطوط القطرية لقب أفضل طاقم ضيافة في الشرق الأوسط للسنة الرابعة على التوالي عام 2006.

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