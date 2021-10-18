قطر تُوقع اتفاقية شاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي

وقعت دولة قطر، اتفاقية شاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، تمهد لمرحلة تعاون جديدة بين الجانبين في مجال النقل الجوي، وتعد الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج.

وأفادت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية في بيان، بأن الاتفاقية الجديدة ستحل محل الاتفاقيات الثنائية الموقعة، دون أن تلغي الحقوق السابقة الممنوحة لدولة قطر أو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وستوفر لشركات الطيران سهولة وحرية الدخول إلى الأسواق بقيود أقل.

ووقع الاتفاقية من الجانب القطري، اليوم الاثنين، في لكسمبورغ، جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، ومن جانب الاتحاد الأوروبي، أنزي لوغار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية سلوفينيا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، ومن جانب المفوضية الأوربية، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوربية.

وبموجب الاتفاقية ستتمتع الشركات المعنية من جانب جميع الدول بسهولة وحرية الدخول إلى الأسواق بقيود أقل، لتعزيز فرصة المنافسة بشكل أكبر.