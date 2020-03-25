قطر.. حزمة من القرارات الاقتصادية لمواجهة كورونا

أصاب الفيروس نحو 526 شخصاً في قطر. [رويترز]

أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات جديدة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وتخفيف التداعيات الاقتصادية المصاحبة، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”.

وقالت اللجنة العليات لإدارات الأزمات في قطر، في بيان، إن الإجراءات تضمنت إصدار “مصرف قطر المركزي” تعميما للبنوك، بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عليها للقطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر.

وبحسب البيان، فإن مصرف قطر أصدر تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة، بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج، وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال.

كما تضمنت الإجراءات، توقيع وزارة التجارة والصناعة هذا الأسبوع عقودا مع 14 شركة، لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.

ومن ضمن الإجراءات أيضاً، إنشاء مرافقين طبيين مؤقتين من قِبل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية، لتقديم الرعاية الصحية لحالات الإصابة الخفيفة بفيروس كورونا، بقدرة استيعابية 4645 سريرا.

وأضاف البيان: “جاري العمل حاليا على تجهيز مرافق ميدانية طبية أخرى في مناطق مختلفة بالدولة، بهدف توفير الخدمات الطبية للحالات الخفيفة إلى المتوسطة، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 18 ألف سرير خلال الأسابيع المقبلة”.

وتأتي الإجراءات القطرية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، والسيطرة عليه بعد أن أصاب الفيروس نحو 526 شخصاً في قطر، تماثل للشفاء منها 41 فيما لم تسجل أي حالات وفاة حتى الآن.

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