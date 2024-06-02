مباحثات قطرية إماراتية حول الوضع في غزة والعلاقات المشتركة

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، خلال اجتماعهما في أبو ظبي، “دعم بلديهما لجهود وقف إطلاق النار في غزة، والوصول لسلام شامل ودائم يقوم على أساس حل الدولتين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها”.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، بحث الطرفان، “العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون لمصلحة شعبي البلدين، إضافة إلى تعزير العمل الخليجي المشترك”.

ووفق الوكالة، “استعرض الجانبان تطورات الأحداث إقليميا ودوليا، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية”.

هذا واستقبل اليوم، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويرافق أمير قطر خلال الزيارة جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير في الإمارات، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.