قطر وتركيا توقّعان 8 اتفاقيات بمجالات الاقتصاد والدفاع  

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، معلنا توقيع 8 اتفاقيات ثنائية، بمجالات الاقتصاد والدفاع والثقافة.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، “تم التوقيع على اتفاقية تعاون بشأن المساعدات الإنسانية، واتفاقية بشأن التعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، والتوقيع على إعلان نوايا بشأن تسهيل التجارة بين وزارة التجارة والصناعة القطرية ونظيرتها التركية، وبرتوكول تنفيذي بين وزارة الدفاع بدولة قطر ووزارة الدفاع الوطني التركية بشأن الدعم اللوجستي للطائرات، وبرتوكول فني بين وزارة الدفاع بدولة قطر ووزارة الدفاع الوطني في تركيا بشأن الدعم اللوجستي للسفن البحرية”.

كما شهد أمير قطر والرئيس التركي، “التوقيع على البيان المشترك للدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، وتم التوقيع كذلك، على اتفاقية تعاون بشأن المساعدات الإنسانية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمحفوظات بين دار الوثائق القطرية ومديرية الأرشيف التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الإعلام والاتصال، والبرنامج التنفيذي لعامي 2025 و2026 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة”.

وكتب أمير قطر، تميم بن حمدج آل ثاني، عبر منصة “إكس”، أنه “أكد خلال لقائه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضمن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية العاشر في أنقرة، اليوم الخميس، على “عزم بلاده مواصلة تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية وبما يخدم مصالح بلديهما في المجالات كافة”، مضيفا: “وقد سرّني ما لقيته من حماس متبادل لتقوية شراكاتنا الثنائية وتوثيق صداقتنا التاريخية”.

يذكر أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست، في ديسمبر2014، وبشكل سنوي، يتم عقد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى.

https://twitter.com/TamimBinHamad/status/1857078067669139675?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1857078067669139675%7Ctwgr%5Efd310af1b608291de9747cedf66943b49a709d78%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsarabic.ae%2F20241114%2FD8A3D985D98AD8B1-D982D8B7D8B1-D988D8A3D8B1D8AFD988D8BAD8A7D986-D98AD988D982D8B9D8A7D986-8-D8A7D8AAD981D8A7D982D98AD8A7D8AA-D8A8D985D8ACD8A7D984D8A7D8AA-D8A7D984D8A7D982D8AAD8B5D8A7D8AF-D988D8A7D984D8AFD981D8A7D8B9-D988D8A7D984D8ABD982D8A7D981D8A9-1094809216.html

https://twitter.com/RTErdogan/status/1857069479701659798?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1857069479701659798%7Ctwgr%5Efd310af1b608291de9747cedf66943b49a709d78%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsarabic.ae%2F20241114%2FD8A3D985D98AD8B1-D982D8B7D8B1-D988D8A3D8B1D8AFD988D8BAD8A7D986-D98AD988D982D8B9D8A7D986-8-D8A7D8AAD981D8A7D982D98AD8A7D8AA-D8A8D985D8ACD8A7D984D8A7D8AA-D8A7D984D8A7D982D8AAD8B5D8A7D8AF-D988D8A7D984D8AFD981D8A7D8B9-D988D8A7D984D8ABD982D8A7D981D8A9-1094809216.html