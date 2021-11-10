قطر وليبيا تبحثان ملف استئناف الرحلات الجوية بينهما

بحث وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية مع نظيره القطري سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الطيران المدني والنقل الجوي وتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان، استئناف الرحلات الجوية بين البلدين والاستفادة من خبرة الجانب القطري في مجال الطيران، والمساندة الفنية لرفع الحظر الجوي الأوروبي على الرحلات الليبية، والتدقيق على إجراءات سلامة الطيران والمطارات الليبية.

وتطرق الجانبان، إلى آلية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بهدف تأهيل عناصر ليبية في مجال إدارة عمليات المطار والمراقبة الجوية والارصاد، وإمكانية استثمار الجانب القطري في المطارات الليبية.