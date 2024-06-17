قطعتان عسكريتان روسيتان تصلان قاعدة طبرق البحرية

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية في بنغازي، اليوم الإثنين، وصول قطعتين حربيتين روسيتين “في زيارة عمل” إلى قاعدة طبرق البحرية شرق البلاد، وهما الطراد “فارياج” والفرقاطة “الأدميرال شباشنيكوف”.

وجرى استقبال القطعتين الحربيتين الروسيتين، أمس الأحد، من قبل مجموعة من ضباط قيادة القوات البحرية، وتبادل الجانبان عبارات الترحيب.

وأوضحت رئاسة أركان القوات البحرية، أن الزيارة “تهدف إلى تأكيد علاقات التعاون والتنسيق بين البحريتين الليبية والروسية في مجال التدريب والصيانة وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال الأمن البحري، بما يخدم مصالح البلدين”.

وأكدت رئاسة الأركان، أنه خلال الزيارة تمت مناقشة الجوانب المختلفة لفعاليات الزيارة وبرنامجها، وتحقيق الاستفادة المثلي منها، مشيرة إلى أنه جرى في ختام مراسم الاستقبال تقديم هدايا تذكارية.