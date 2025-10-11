قطع الكهرباء بـ«تاكنس وقصر ليبيا» بسبب أعمال صيانة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، في استكمال أعمال ربط محطة الحقن الجديدة جهد 30 ك.ف بالمحول رقم (2) جهد 30/66/220 ك.ف داخل محطة تحويل مراوه 220 ك.ف، وذلك من خلال تركيب عدد 6 كوابل بمقطع 1×630 جهد 30 ك.ف.

وبحسب الشركة، تأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها فرق الصيانة والفنية لتحسين أداء الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقية التغذية في منطقة الجبل الأخضر.

ووفق الشركة، نظراً للطبيعة الفنية للأعمال، سيتم إطفاء المحول رقم (2) داخل المحطة المذكورة بدءًا من الساعة 10:00 صباحاً، لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 ساعات، مما سيترتب عليه فصل التغذية الكهربائية مؤقتًا عن منطقتي تاكنس وقصر ليبيا خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الإجراءات جزء من خطتها التطويرية لرفع كفاءة محطات التحويل وضمان استقرار الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق، مثمنةً تفهم المواطنين وتعاونهم خلال فترة تنفيذ الأعمال.