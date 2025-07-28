قفزة إنتاجية في نفوسة.. من 12 إلى 25 ألف برميل يومياً  

عقدت شركة نفوسة للعمليات النفطية اجتماعها الفني السنوي مع المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم بمقرها في العاصمة طرابلس، لاستعراض نتائج نشاطها خلال عام 2025 ومناقشة خططها التطويرية لرفع معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة استغلال الموارد.

الاجتماع تركز على استعراض منجزات المرحلة الأولى من برنامج التطوير، التي أسفرت عن وصول الإنتاج اليومي إلى 12 ألف برميل من النفط الخام، مع التأكيد على السعي للوصول إلى 25 ألف برميل يومياً عند استكمال المرحلة الثانية من الخطة.

كما ناقش المجتمعون مشاريع استغلال الغاز الطبيعي، لا سيما الاستفادة من كميات الغاز المحروق في توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز إمدادات السوق المحلي، في إطار خطة الشركة لتركيب منظومة المعالجة الرئيسية للغاز واستكمال مشروع إنشاء خط أنبوب الغاز من مناطق التطوير وربطه بـحقل الوفاء التابع لشركة مليته.

وشهد الاجتماع حضوراً موسعاً من جانب المؤسسة، ضم مديري إدارات الإنتاج، والتطوير الاحتياطي، والغاز، والحفر، والتفتيش والقياس، والصحة والسلامة والبيئة، والصيانة، والمشاريع، إلى جانب مختصين فنيين وماليين وممثلين عن شركات تقنية ليبيا، الجوف، الوطنية للإنشاءات، ومركز بحوث النفط.

أما وفد شركة نفوسة، فقد ترأسه رئيس لجنة الإدارة وعضو اللجنة، بمشاركة مديري إدارات الهندسة، والمشاريع، والمالية، والصحة والسلامة، وعلوم الأرض، وهندسة المكامن، والتطوير الاحتياطي، والعمليات، إضافة إلى عدد من المختصين الفنيين من الإدارات ذات العلاقة.