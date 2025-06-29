قفزة جديدة في الإنتاج.. استكمال مشروع التغذية الكهربائية بحقل النافورة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن استكمال أعمال مشروع التغذية الكهربائية بمناطق (K – L – Y – O) ضمن حقل النافورة، وذلك تحت إشراف إدارة الهندسة والإنشاءات بالشركة، وتنفيذ شركة ائتلاف المهندسين.

ويتضمن المشروع تنفيذ خطوط هوائية بجهد 34.5 ك.ف بطول يبلغ 62 كيلومترًا، إلى جانب ربط 19 بئراً نفطياً بشبكة الكهرباء عبر خطوط بطول يتجاوز 20 كيلومتراً، ما يُمكّن من رفع القدرة الإنتاجية لما يقارب 12,000 برميل من النفط يومياً.

كما شمل المشروع تركيب وتشغيل 11 محطة كهربائية بمستويات جهد مختلفة (34.5، 4.16، و480 فولت)، بالإضافة إلى تركيب 6 محولات كهربائية خاصة بالقدرة والتوزيع، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية في الحقل ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة لتطوير البنية التحتية في الحقول النفطية، ودعم زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل والسلامة.