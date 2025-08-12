قفزة في إنتاج «أوبك».. 335 ألف برميل إضافي تدفع الإمدادات لأعلى مستويات

سجّل تحالف “أوبك+” ارتفاعًا في إنتاج النفط خلال يوليو2025 بمقدار 335 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر يونيو، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 41.94 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.

وأظهر تقرير منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” أن روسيا ساهمت في هذا الارتفاع عبر زيادة إنتاجها بمقدار 98 ألف برميل يوميًا، ليبلغ مستوى 9.12 مليون برميل يوميًا.

وفي جانب التوقعات المستقبلية، خفضت “أوبك” تقديراتها لنمو إنتاج النفط والمكثفات في الولايات المتحدة لعام 2025 بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، ليصل متوسط الإنتاج المتوقع إلى 13.26 مليون برميل يوميًا، في ظل مراجعات تعكس تغيرات في نشاط الحفر والاستثمار بقطاع الطاقة الأميركي.

ورغم زيادة الإنتاج في يوليو، أشار التقرير إلى أن مستوى الإمدادات من الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+” ظل أقل بنحو 46 ألف برميل يوميًا عن المستويات المتفق عليها، بعد احتساب التخفيضات الطوعية وخطط التعويض عن فائض الإنتاج السابق.

من ناحية الطلب، أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 عند 1.3 مليون برميل يوميًا، ليستقر إجمالي الطلب عند 105.1 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يعكس استمرار الزخم في الاستهلاك العالمي رغم التحديات الاقتصادية.

ويتوقع أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا، بينما سيأتي الجزء الأكبر من الزيادة – نحو 1.2 مليون برميل يوميًا – من الدول غير الأعضاء في المنظمة.

أما بالنسبة لعام 2026، فقد رفعت “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا مقارنة بالتقديرات السابقة، ليصل النمو المتوقع إلى 1.4 مليون برميل يوميًا.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة ستكون مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي، وزيادة النشاط الصناعي، وانتعاش حركة النقل في عدد من الأسواق الكبرى، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية.

ومن المنتظر أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا، وفي الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

وتوضح بيانات المنظمة أن متوسط الطلب العالمي على النفط في 2025 سيبلغ نحو 104.6 ملايين برميل يوميًا، بزيادة 2.3 مليون برميل عن 2024، مع توقع استمرار الاتجاه التصاعدي خلال 2026 بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي.