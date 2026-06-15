قفزة قوية للمعادن الثمينة.. وأسواق الطاقة تتراجع بقوة

سجلت أسواق الطاقة والمعادن تحركات قوية، الاثنين، عقب إعلان تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وتهدئة التوترات في المنطقة، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط والذهب، بحسب وكالة الأناضول ومصادر رسمية وتصريحات دولية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.7 بالمئة لتصل إلى 83 دولاراً للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي بنحو 5 بالمئة ليستقر عند مستوى يقارب 80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 4:30 بتوقيت غرينتش.

وجاء هذا الانخفاض بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر منصة “إكس” التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع الإشارة إلى أن مراسم التوقيع ستُعقد في سويسرا بتاريخ 19 يونيو.

وفي أسواق المعادن الثمينة، ارتفع الذهب بشكل قوي، إذ صعد في المعاملات الفورية بنسبة 2.5 بالمئة ليصل إلى 4322.87 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 9 يونيو، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 2.5 بالمئة لتصل إلى 4344.80 دولار.

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في 10 أيام، ما خفف تكلفة المعدن النفيس على حاملي العملات الأخرى، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف التضخمية.

وقال كبير محللي السوق في شركة “كي سي إم ترايد” تيم ووترر إن انخفاض النفط وتراجع الدولار نتيجة انحسار المخاطر الجيوسياسية وإعادة فتح مضيق هرمز ساهم في تهدئة توقعات التضخم، ما منح الذهب دفعة قوية.

وأشار إلى أن استمرار الاتجاه الصعودي للذهب يعتمد على مدى استدامة اتفاق السلام.

كما صعدت الفضة بنسبة 3.6 بالمئة إلى 70.39 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 3.3 بالمئة إلى 1773.70 دولار، وقفز البالاديوم بنسبة 3.3 بالمئة إلى 1324.75 دولار.

وفي السياق النقدي، تراجعت توقعات الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر إلى 48 بالمئة مقارنة بـ69 بالمئة الأسبوع الماضي، وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي أم إي”، مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

وقالت مذكرة صادرة عن بنك “أو سي بي سي” إن مخاطر تراجع العملات والانقسام الجيوسياسي تدعم الطلب طويل الأجل على الذهب، مع احتمال أن يساهم تراجع التضخم الناتج عن أسعار الطاقة في إعادة تشكيل الزخم.