قفزة قياسية في أسهم «تسلا» تضيف نحو 27 مليار دولار لثروة «ماسك»

شهدت ثروة رجل الأعمال الأمريكي ورئيس شركة تسلا إيلون ماسك، حيث ارتفعت ثروة بمقدار 26.5 مليار دولار بعد أن قفز سعر أسهم الشركة بنسبة 15% وفقا لبيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وأظهرت نتائج تعاملات أمس الأربعاء، ارتفاع سعر سهم تسلا بنسبة 14.75%. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه عاود سعر السهم إلى الانخفاض في مرحلة ما بعد التداول بنسبة ضئيلة بلغت 0.63%.

وبذلك، لا يزال ماسك يحتل المرتبة الأولى في تصنيفات أكبر مليارديرات في العالم بثروة تبلغ 290 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية في التصنيف الملياردير مالك شركة “أمازون” جيف بيزوس بفارض ملحوظ عن ماسك وبلغت ثروته 228 مليار دولار.

الجدير ذكره أن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب، كان قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في تعيين أقرب مؤيديه – الملياردير إيلون ماسك والسياسي روبرت كينيدي جونيور – في مناصب مؤثرة في الإدارة المستقبلية في حال أعيد انتخابه.