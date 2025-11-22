قفزة مقلقة في الديون.. دول عربية في قائمة الأعلى عالمياً

أظهرت تحليلات اقتصادية حديثة لموقع “فوكس-إيكونوميكس” أن السودان والبحرين ضمن الدول العشر الأعلى دينًا عام 2025 من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسط قائمة تضم دولًا متقدمة ونامية.

وأشار المحللون إلى أن السودان يسجل دينًا متوقعًا بنسبة 128% من الناتج المحلي، نتيجة الصراعات الداخلية الممتدة، وسوء الإدارة الاقتصادية، والعقوبات الدولية، إضافة إلى انخفاض إيرادات النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وتفاقم الصراع المسلح المستمر منذ 2023 من صعوبة ضبط الدين، ما يحد من قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.

أما البحرين، فتشير التقديرات إلى أن الدين العام قد يصل إلى 131% من الناتج المحلي، بعد أن تضاعف ثلاث مرات تقريبًا بين 2012 و2023 بسبب انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق العام، ومتطلبات برامج تنويع الاقتصاد.

وضمت قائمة الدول الأعلى دينًا في 2025 دولًا أخرى من بينها اليابان التي تتصدر القائمة بنسبة دين عام تصل إلى 242% من الناتج المحلي، نتيجة حزم إنعاش اقتصادي متتابعة وإنفاق ضخم على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات المرتبطة بشيخوخة السكان.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز التاسع بنسبة 124%، مع استمرار العجز بين دول مجموعة السبع، بينما احتلت فرنسا المركز العاشر بنسبة 116%، مع توقع ارتفاعها نحو 120% بنهاية العقد بسبب استمرار العجز المالي وتكاليف دولة الرفاهية.

كما شملت القائمة دولًا أخرى مثل المالديف، وإريتريا، واليونان، وإيطاليا، وسنغافورة.

وحذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا قد يزيد من كلفة خدمة الديون ويحد من قدرة الدول على الاستثمار والنمو، ما يجعل الدين العام تحديًا طويل الأمد لاستقرار الاقتصاد العالمي.