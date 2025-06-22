قفزة نوعية في سامسونغ وآيباد.. أدوات ذكية تعزز تجربتك اليومية!

يشهد عالم التكنولوجيا نقلة نوعية جديدة مع إطلاق سامسونغ لهاتفها الذكي Galaxy M36 الذي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي ومتانة استثنائية في هيكل صلب مقاوم للصدمات، إلى جانب سعر منافس يجعله لاعباً قوياً في سوق الهواتف المتوسطة، وفي الوقت نفسه، تقدم آبل تحديث iPadOS 26 الذي يعزز تجربة مستخدمي حواسب آيباد عبر مزايا متطورة تشمل تحكماً أفضل بنوافذ التطبيقات، ترجمة فورية بالذكاء الاصطناعي، وتصميمات جديدة تحاكي أنظمة macOS، ما يجعل الأجهزة اللوحية أكثر إنتاجية وابتكاراً.

سامسونغ تكشف عن هاتف Galaxy M36 الجديد.. قوة الذكاء الاصطناعي مع متانة لا تضاهى وسعر منافس!

دخلت سامسونغ سباق الهواتف الذكية بقوة عبر إطلاق هاتفها الأحدث Galaxy M36، الذي يحمل تقنيات متطورة وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ليكون منافساً بارزاً في الأسواق.

ويتميز الهاتف بهيكل متين مقاوم للماء والغبار، قادر على تحمل الصدمات حتى عند السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين، مما يجعله مثالياً للاستخدام اليومي الصعب، وشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة ودقة عرض (2340×1080) بيكسل، وتردد 120 هيرتز، تقدم تجربة مشاهدة فائقة الجودة مع كثافة بيكسلات تبلغ 385 بيكسل لكل إنش، إضافة إلى حماية زجاج +Corning Gorilla Glass Victus القوي.

ويعمل Galaxy M36 بنظام أندرويد 15 مع واجهات One UI 7 الأحدث، مزود بمعالج Exynos 138 القوي، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، مع خيارات للذاكرة العشوائية بين 6 و8 غيغابايت، وتخزين داخلي 128 أو 256 غيغابايت قابل للتوسيع عبر شرائح microSDXCK، ولا يقتصر الهاتف على الأداء فقط، بل يمتلك ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة تساعد على تعديل الصور والنصوص وترجمة المحتوى المكتوب بسلاسة ودقة.

والكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، تشمل عدسة macro وعدسة ultrawide لالتقاط تفاصيل دقيقة وزوايا واسعة، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، لتسجيل كل لحظة بجودة استثنائية.

ويدعم الهاتف شريحتي اتصال، منفذ USB Type-C 2.0، ماسح لبصمات الأصابع، بوصلة إلكترونية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، مع بطارية ضخمة بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ما يضمن لك استمرارية استخدام طويلة دون انقطاع.

آبل تطلق iPadOS 26 بتحديثات ثورية لحواسب آيباد: تحكم أفضل، ترجمة فورية، وتجربة استخدام متطورة

أعلنت آبل مؤخراً عن نظام iPadOS 26 الذي يقدم دفعة نوعية لحواسب آيباد، مع ميزات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام وتوفير أدوات أكثر عملية وذكاءً.

ومن أبرز ما جاء به النظام الجديد تحسين التحكم في أحجام وأشكال نوافذ تشغيل التطبيقات، حيث أصبح تعديل حجم النوافذ أكثر سلاسة وانسيابية، مما يمنح المستخدم حرية أكبر في تنظيم مساحة العمل.

وأصبحت ميزة “العرض السريع لسطح المكتب” المستوحاة من macOS متاحة أيضاً على آيباد، حيث يمكن للمستخدمين عبر النقر على جزء من الشاشة الرئيسية إخفاء كل النوافذ المفتوحة مؤقتاً، لترتيب التطبيقات على جوانب الشاشة، ثم استعادتها بسهولة بنقرة أخرى.

وشهد تطبيق الملفات (Files) تصميماً جديداً شبيهاً بإصدارات macOS، مع إمكانيات محسنة للتحكم في الملفات؛ إذ توسع المجلدات تلقائياً لإظهار محتوياتها، وأصبحت عملية اختيار التطبيقات الافتراضية لفتح الملفات أسهل من ذي قبل.

أيضاً، تطبيق Preview شهد تحديثاً ملحوظاً، فأصبح يشبه نظيره على حواسب ماك، مع دعم متكامل للكتابة باستخدام قلم Apple Pencil، ما يفتح آفاقاً جديدة للإبداع والتفاعل.

وأضاف النظام ميزة الترجمة الفورية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل، التي تتيح عرض الترجمة مباشرة أثناء المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو، مما يسهل التواصل بين المستخدمين بلغات مختلفة دون انقطاع.

ومستقبلاً، سيحصل iPadOS على تحسينات تجعل نوافذ التطبيقات تظهر بشفافية وأسلوب مميز، إضافة إلى تطبيقات جديدة مثل Journal لتدوين الملاحظات والأفكار اليومية باستخدام القلم الذكي، وتطبيق Apple Games الذي يتيح متابعة تحديثات وأحداث الألعاب الإلكترونية بسهولة.