قلق أممي إزاء الاشتباكات في بنغازي وانقطاع الاتصالات

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في بنغازي واستمرار انقطاع الاتصالات.

وأفادت البعثة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأنها تواصل التحري عن التقارير الواردة بشأن وقوع ضحايا مدنيين.

كما ذكَّرت البعثة الأممية في بيانها، المنخرطين في الاشتباكات بضرورة احترام التزاماتها بحماية المدنيين.

ودعت البعثة السلطات في شرق ليبيا إلى إعادة تشغيل جميع الاتصالات بشكل عاجل في بنغازي بعد قطعها منذ اندلاع الاشتباكات يوم 7 أكتوبر الجاري.

وأشار البيان إلى أن الحصول عن المعلومات ومشاركتها هو حق من حقوق الإنسان، كما أن الاتصالات تمثل شريان حياة للمدنيين الواقعين في مناطق المواجهات.