قلق أوروبي من مواصلة إيران لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب

عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها من مواصلة إيران لإنتاج اليورانيم عالي التخصيب.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك اليوم السبت، نشرته الحكومة البريطانية: “ننوه علما ببالغ القلق تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا بأن إيران تنتج معدن اليورانيوم انتهاكا لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) حيث إن إيران ملتزمة لمدة 15 سنة بموجب الاتفاق النووي بعدم إنتاج أو الحصول على معدن اليورانيوم أو إجراء أبحاث بمجال معدن اليورانيوم أو تطويره”.

وجددت المجموعة إلحاقاً ببيان سابق في 16 يناير الماضي التأكيد بأن ليس لدى إيران أي تبرير مدني صادق لهذه النشاطات، والتي تعد خطوة أساسية تجاه إنتاج أسلحة نووية.

وحثّت الدول الثلاث إيران بشدة إلى وقف هذه الأنشطة فورا بلا تأخير وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة في برنامجها النووي تشكل انتهاكا للاتفاق النووي.

وأكدت بأن إيران في إمعانها بعدم الامتثال تقوض فرصة تجديد الجهود الدبلوماسية لتحقيق كامل غايات الاتفاق النووي.

وتم التوقيع على الاتفاق وخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا، المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) وألمانيا في عام 2015، للحد من تطوير طهران برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.