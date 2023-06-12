قلق بالغ.. البعثة الأممية تتحدث عن ملف ترحيل المهاجرين مؤخرا من ليبيا

أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقلها إزاء ماوصفته بالاعتقال التعسفي والجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد.

وذكرت البعثة الأممية أنّ السلطات المحلية اعتقلت آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم بأنها مخيمات ومستودعات للمُتجِرين، بحسب وصفها.

وتابعت البعثة أنّ العديد من هؤلاء المهاجرين، بينهم نساء حوامل وأطفال، محتجزون في ظروف مكتظة وغير صحية، مشيرة إلى تعرض آلاف آخرون بشكل جماعي، بمن فيهم مهاجرون دخلوا ليبيا قانونياً، للطرد بدون تدقيق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضافت البعثة أنّ حملة الاعتقالات والترحيل التعسفية، ترافقت مع تزايد مقلق في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام.

ودعت البعثة الأممية السلطات المحلية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وفقا لقولها.

وشددت البعثةالأممية على السلطات الليبية أن تمنح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة.