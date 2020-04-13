قلق دولي.. مصير مجهول لعشرات المهاجرين في المتوسط

مصير نحو 85 مهاجرا قد يكونون فقدوا في المتوسط [الحرة]

أعلنت وكالة خفر السواحل الأوروبية، الأحد، أنها تبحث عن قارب يعتقد أنه كان يقل عشرات المهاجرين قبل فقدان أثره خلال إبحاره من ليبيا إلى إيطاليا.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، عن “خشيتها البالغة” حول مصير نحو 85 مهاجرا قد يكونون فقدوا في المتوسط.

وأبلغت منظمتان ألمانيتان تعنيان بمراقبة مسالك المهاجرين الخطرة، بأنهما رصدتا استغاثة أربعة قوارب قبالة سواحل مالطا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت وكالة خفر السواحل ومراقبة الحدود التابعة للاتحاد الاوروبي “فرونتكس” لفرانس برس لاحقا، إن واحدا من القوارب الأربعة وصل بسلام إلى إيطاليا فيما لا يزال اثنان منهما في البحر. وأشارت إلى أن قاربا رابعا رصد بشكل مبدئي الجمعة، مصيره غير معروف.

من جهته، قال متحدث لفرانس برس إن “طائرة تابعة لفرونتكس ستحلق مجددا (الاثنين) للبحث عن القارب المتبقي”.

في المقابل، أشارت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارلوتا سامي إلى أن القارب المفقود ربما يكون قد غرق، مضيفة “نحن قلقون للغاية”.

وقالت فرونتكس إنها أبلغت خفر السواحل الإيطاليين ومالطا حول وجود القوارب في البحر.

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