قلق عميق.. الخارجية الأمريكية تُوضح موقفها من أحداث طرابلس

أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال التقارير التي تحدثت عن وقوع اشتباكات في طرابلس بليبيا.

برايس ذكر أنّه من المهم بالنسبة للقادة الليبيين التوصل إلى إجماع لتفادي الاشتباكات كالتي رأيناها أمس، داعيا كل الأطراف إلى الامتناع عن العنف، والاعتراف بأن الحصول على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة سيؤذي فقط الشعب في ليبيا.

وبيّن برايس أن المسار الوحيد القابل للحياة لقيادة شرعية هو عبر السماح لليبيين باختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة وعادلة، مشيرا إلى أن المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة، هي أكثر أهمية عما كانت عليه من قبل.

وشدّد برايس أنّه على أعضاء البرلمان والمجتمعين هناك أن يعرفوا أنّ مواصلة عدم وجود قواعد دستورية تؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في توقيت واقعي وتقدمي يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه.