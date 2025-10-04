تسريبات مثيرة.. ضغوط سياسية وراء ترشيح ترامب لـ«نوبل للسلام»

أكد مدير معهد نوبل النرويجي، كريستيان بيرغ هاربفيكن، وجود حملات ضغوط سياسية على لجنة نوبل، رغم عدم تعرضها لضغوط مباشرة، في إشارة غير مباشرة إلى جهود ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وكشفت “بلومبرغ” عن تحركات سرية قام بها مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، لبحث ترشيح الأخير خلال محادثات مع سياسيين أوروبيين، في حين أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن دعمه لهذا الترشيح.

في المقابل، أظهر استطلاع نشرته “واشنطن بوست” أن 76% من الأمريكيين يرون أن ترامب لا يستحق الجائزة، بينما اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة فايزر جهود ترامب في حملة لقاح كورونا “جديرة بجائزة نوبل”.

ترامب نفسه قال إنه لا يتوقع الفوز بالجائزة، ووصف أي قرار بعدم منحه إياها بأنه “إهانة كبيرة” للولايات المتحدة، معتبراً أنه أنهى سبع حروب خلال فترة رئاسته.

من جهة أخرى، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن ترامب لن يحصل على جائزة نوبل للسلام إلا إذا ساهم في إنهاء الحرب في غزة.