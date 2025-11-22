قل نعم.. ترامب يطلب من عمدة نيويورك وصفه بـ«الفاشي»!

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في لقاء جمع بين رسائل تهدئة وخلافات سياسية مستمرة.

وخلال الاجتماع، بحث الطرفان قضايا تكلفة المعيشة والسلامة العامة في نيويورك، حيث قال ترامب: “اتفقنا على أمور فاقت ما كنا نتوقعه، لدينا شيء واحد مشترك: نريد الأفضل لنيويورك التي نحبها”، مؤكداً أنه سيدعم ممداني لتحقيق هذا الهدف المشترك.

وأشاد ترامب بفوز ممداني ووصفه بأنه أبلى بلاء حسناً في السباق الانتخابي، مؤكداً أن نجاحه كعمدة سيكون سبباً في شعوره بالأمن بالمدينة.

وجدد ممداني اتهامه لإسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، مشيراً إلى أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تُستخدم لتمويل الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أن الولايات المتحدة شريك في هذه الجرائم طالما استمر التمويل العسكري والمالي.

وأضاف أن “الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة لا يمكن السكوت عنها”.

كما تمسك ممداني بتصريحاته السابقة التي تعهد فيها باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فور دخوله أراضي نيويورك، بينما شدد ترامب على أنه لم يناقش هذا الموضوع، في إشارة إلى الحساسية السياسية للأمر.

ورغم التوترات السابقة بين الرجلين، إذ وصف ترامب ممداني سابقاً بـ”المجنون اليساري المتطرف” و”كاره اليهود”، بدا اللقاء ودياً، مع تركيز النقاش على تحسين حياة سكان المدينة البالغ عددهم 8.5 مليون نسمة.

وأكد ممداني التزامه بمحاربة معاداة السامية وحماية الجالية اليهودية، رداً على انتقادات طالت موقفه بعد احتجاجات مناهضة لإسرائيل استُخدمت فيها شعارات اعتبرها كثير من اليهود تحريضية.

وتعهد ممداني بالتركيز على تحسين القدرة الشرائية لسكان المدينة، بما يشمل السكن، الغذاء، رعاية الأطفال، ووسائل النقل، بينما واصل ترامب تهديده بسحب التمويل الاتحادي عن المدينة إذا استمر الخلاف حول السياسات الفيدرالية، بما في ذلك خطط إنفاذ قوانين الهجرة.

وشهد البيت الأبيض أمس الجمعة لحظة محرجة خلال اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني.

عندما سُئل العمدة عما إذا كان لا يزال يعتبر ترامب “فاشيا” كما وصفه سابقًا، بدأ ممداني بالإجابة ليقاطعه ترامب قائلاً: “لا بأس، ببساطة قل نعم، هذا أسهل من الشرح. أنا لا أمانع”، فانتهى الأمر بأن أجاب ممداني بـ “نعم”.

وجاءت هذه اللحظة على الرغم من الطابع الإيجابي للقاء، الذي وصفه ترامب بأنه “رائع ومثمر للغاية”، مؤكداً رغبتهما المشتركة في نجاح المدينة ومناقشتهما قضايا مثل الإسكان وتكاليف المعيشة.

كما قلل ترامب من شأن تهديداته السابقة بقطع التمويل الفيدرالي عن نيويورك، قائلاً: “أتوقع أن أساعده، لا أن أضره”، ورفض وصف ممداني بـ”الجهادي”، معتبرًا إياه “رجلًا عقلانيًا”.

ويُعد ممداني أول مسلم وأول شخص من جنوب آسيا يتولى رئاسة بلدية نيويورك، وقد اكتسبت حملته الانتخابية زخمًا على منصات التواصل الاجتماعي بفضل دعمه الصريح للفلسطينيين وقيادته لمسيرات مناهضة للحرب في غزة، خاصة خلال احتجاجات جامعة كولومبيا في ربيع 2025.

ترامب يواجه عقبات في مشروع “القبة الذهبية” الصاروخي بسبب الإغلاق الحكومي

تواجه خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لبناء الدرع الصاروخي المسمى “القبة الذهبية” عقبات كبيرة قد تؤدي إلى فشل المشروع، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

وأوضحت المصادر أن الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوماً أدى إلى تعطيل عمليات التوظيف وسحب موظفين أساسيين من مهامهم المتعلقة بالموافقة على العقود وتوقيعها. كما أن عدم وجود خطة واضحة لإنفاق أول 25 مليار دولار مخصصة للبرنامج منذ الصيف يشكل تهديداً إضافياً لتقدم المشروع.

ويستهدف برنامج “القبة الذهبية”، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 175 مليار دولار، حماية البر الرئيسي للولايات المتحدة بحلول عام 2028، لكنه شهد تأخيرات قد تمنع البنتاغون من طرح العقود الرئيسية قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر.

وقال مسؤول أميركي إن التقدم في المشروع لم يكن كبيراً، لكنه أضاف أن الوضع لا يزال تحت السيطرة. ومن المتوقع أن يقدم نائب وزير الدفاع، ستيف فاينبرغ، خطة مفصلة للإنفاق بحلول ديسمبر.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض أن “القبة الذهبية مشروع له رؤية حالمة ويتطلب جهداً هائلاً لتقديم هذه التقنية من الجيل التالي”، بينما شدد البنتاغون على مراقبته الدقيقة للتقدم لضمان حماية المزايا الاستراتيجية الأميركية.