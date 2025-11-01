قمة آسيا والمحيط الهادئ 2025.. «الذكاء الاصطناعي» في صدارة الأولويات

اختتم قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك” اجتماعهم الذي استمر يومين بإصدار إعلان مشترك اليوم السبت، جاء دون أي ذكر للأزمة في أوكرانيا، وهو ما يعكس توجه المنتدى نحو التركيز على القضايا الاقتصادية والتنموية.

وقال مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي إن الإعلان اعترف للمرة الأولى بالدور المتنامي للصناعات الثقافية والإبداعية كمحرك جديد للنمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما أشار إلى التزام أعضاء المنتدى الـ21 بالتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع التغيرات الديموغرافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في المنطقة.

إلى جانب الإعلان، اعتمد القادة وثيقتين منفصلتين، مبادرة الذكاء الاصطناعي ومبادرة الاستجابة للتغيرات الديموغرافية، اللتان قدمتهما كوريا الجنوبية خلال القمة.

وأكدت أمانة المنتدى على الطابع الاقتصادي للاجتماع، مشيرة إلى أن الإعلان ركز على التعاون الاقتصادي وليس على القضايا الجيوسياسية، وهو ما تجلى بعدم إدراج أي إشارة للنزاع الأوكراني.

من جانبه، أوضح السفير الروسي لدى وزارة الخارجية والمسؤول في “أبيك” مارات بيردييف أن الوثيقة تتوافق مع مصالح روسيا، ولا تحتوي على أي محتوى سياسي أو جيوسياسي، مضيفًا أن بعض الدول مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا واليابان سبق أن حاولت طرح قضايا جيوسياسية في الاجتماعات السابقة.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن في الكلمة الختامية للقمة أن الصين ستتولى رئاسة المنتدى في 2026، وأن القمة المقبلة ستعقد في مدينة شينزين الصينية، ما يعكس استمرار المنتدى في دوره الاقتصادي الإقليمي ومحاولة تعزيز التعاون بين اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ.