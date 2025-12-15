قمة أبوجا التاريخية.. تحديد خريطة الطريق في إفريقيا

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عن إنشاء قوة انتشار سريع تشمل لواءً لمكافحة الإرهاب يضم 1650 فردًا، على أن تكون جاهزة بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية خطيرة.

وجاء الإعلان خلال قمة إيكواس في أبوجا عاصمة نيجيريا، على لسان رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو الذي يترأس المجموعة حاليًا، مؤكّدًا أن تشكيل هذه القوة يمثل خطوة تاريخية للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة التي تُضعف جهود التنمية والاستقرار في غرب إفريقيا.

وأوضح رئيس مفوضية المجموعة عمر عليو توراي أن القمة شهدت أيضًا الإعلان عن إنشاء مجلس رواد الأعمال التابع لإيكواس، برئاسة رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوت، ليصبح منصة لتطوير الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى خطط عقد قمة استثمارية دورية على غرار منتدى دافوس لتعزيز الاستثمار الإقليمي.

كما أعلن مادا بيو أن المجموعة تسعى لاعتماد عملة موحدة بحلول عام 2027 كأولوية استراتيجية، بما سيسهم في خفض تكاليف التحويلات المصرفية، وتوسيع التجارة، وتعزيز تبادل السلع، وزيادة القدرة التنافسية لدول المجموعة، مع إلغاء كافة الرسوم الجمركية على النقل الجوي اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وتواجه دول غرب إفريقيا منذ عقود تحديات أمنية معقدة نتيجة انتشار الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، إضافة إلى أزمات اقتصادية متكررة تهدد التنمية والاستقرار. وتعد إيكواس منصة رئيسية للتعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والأمني، مع تطوير مشاريع مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار، وضمان قدرة المنطقة على مواجهة التحديات المستقبلية.