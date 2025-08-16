قمة ألاسكا التاريخية.. بوتين وترامب يتفقان على خطوات ملموسة حول أوكرانيا والعقوبات والأسرى

شهدت مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا، الجمعة 15 أغسطس 2025، قمة تاريخية جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وسط اهتمام عالمي بآفاق التسوية للأزمة الأوكرانية وإعادة تطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، اللقاء جمع بين محادثات ثنائية ومؤتمر صحفي مشترك كشف عن مواقف شاملة لكلا الرئيسين، شملت العلاقات الثنائية، ملف أوكرانيا، العقوبات، وقضية الأسرى.

العلاقات الثنائية: بوتين وترامب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اللقاء كان “بنّاء” و”شاملًا ومفيدًا للغاية”، مضيفًا:

“المحادثات مع ترامب في ألاسكا تؤسس لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، وقد تم اللقاء في أجواء من الاحترام المتبادل”.

“أسسنا اتصالات مباشرة جيدة للغاية مع ترامب (…) يجب تخطي العداء مع أميركا إلى الحوار”.

“العلاقات بين البلدين وصلت إلى أدنى مستوى مؤخراً، ومن الضروري تصحيح مسار العلاقات مع أميركا والبدء في العمل المشترك”.

“ألاسكا مكان منطقي لعقد اجتماع مع الرئيس ترامب”.

“لطالما كانت المحادثات الهاتفية مع الرئيس ترامب صريحة”.

“الحوار بين زعماء الاتحاد الروسي والولايات المتحدة كان يجب أن يبدأ، وكان من الضروري الانتقال إلى الحوار لتجنب المواجهة”.

“روسيا ترى رغبة إدارة ترامب في المساعدة في حل الأزمة الأوكرانية”.

“لدى روسيا والولايات المتحدة العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للعمل المشترك”.

“نتوقع ألا تعيق كييف التقدم المحرز في التسوية”.

“آمل في أن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من الانتقال من الأمس إلى الغد في العلاقات الثنائية”.

“مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة، بدأ حجم التجارة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة في الارتفاع”.

“لدى روسيا والولايات المتحدة ما تقدمانه لبعضهما البعض في التجارة والطاقة والتكنولوجيا والفضاء”.

ترامب من جانبه وصف اللقاء بأنه “مثمر للغاية”، مضيفًا:

“عقدنا اجتماعًا مثمرًا للغاية واتفقنا على الكثير من النقاط”.

“لم نصل إلى ما نريد لكن لدينا فرصة جيدة لتحقيق ذلك”.

“المباحثات مع بوتين كانت عصيبة”.

“أتوقع التحدث مع بوتين قريبًا جدًا في المرة القادمة”.

“أنا وبوتين تمكنا من الاتفاق على العديد من النقاط المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، لكن لم نتفق بعد بشأن عدد من الأمور”.

عن بوتين: “إنه قوي وصلب للغاية.. إنه رجل ذكي جدا. لا شيء يُجبره على الجلوس على طاولة المفاوضات، أعتقد أنه يحترم بلدنا”.

ملف الأزمة الأوكرانية والتسوية المرتقبة

بوتين أكد أن التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون طويلة الأمد، مضيفًا:

“الوضع الحالي في أوكرانيا مأساة كبيرة”.

“لروسيا والولايات المتحدة العديد من المجالات للعمل المشترك”.

“لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة، لا بد من القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة”.

“آمل في أن تصبح الاتفاقات التي أعقبت قمة ألاسكا أساسا، بما في ذلك حل الأزمة في أوكرانيا”.

“بالنسبة لروسيا، فإن الأحداث في أوكرانيا مرتبطة بتهديدات جوهرية لأمننا”.

“روسيا تعتبر الشعب الأوكراني شعبا شقيقا”.

ترامب أشار إلى أهمية دور أوكرانيا:

“نريد أن نضع حدا لعمليات القتل في الأزمة الأوكرانية والرئيس بوتين يريد ذلك أيضًا”.

“سيقومون بإعداد اجتماع الآن بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين وبيني، على ما أعتقد”.

“الآن، الأمر يعود حقًا للرئيس زيلينسكي لإنجاز ذلك”.

العقوبات: موقف ترامب

ترامب أوضح موقفه من العقوبات الروسية قائلاً:

“نظرا لما حدث اليوم، لا أعتقد أنني بحاجة للتفكير في الأمر الآن”.

“كما تعلمون، اعتبر أن الاجتماع سار على ما يرام”.

“قد يتعين عليّ التفكير في الأمر خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريبًا، لكن في الوقت الحالي، لسنا بحاجة للتفكير فيه”.

ملف الأسرى والإفراجات المرتقبة

كشف ترامب عن تقدم ملموس في ملف الأسرى:

“لدي قائمة بألف شخص، قدموها لي اليوم. آلاف الأشخاص، السجناء، سيتم إطلاق سراحهم. لدينا أكثر من ألف سجين، ويجب على أوكرانيا قبولهم. ستطلق السلطات الروسية سراحهم. ويجب على السلطات الأوكرانية قبولهم”.

مواقف زيلينسكي والدور الأوروبي

ترامب شدد على مسؤولية زيلينسكي والدور الأوروبي في تسوية الأزمة:

“الآن، الأمر يعود حقًا للرئيس زيلينسكي لإنجاز ذلك”.

“وأقول أيضًا إن على الدول الأوروبية أن تشارك ولو قليلاً، لكن الأمر يقع على عاتق الرئيس زيلينسكي”.

“سيقومون بإعداد اجتماع الآن بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين وبيني”.

“وإذا رغبوا في ذلك، سأكون في الاجتماع المقبل”.

تقييم أجواء القمة والتطلعات المستقبلية

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف وصف أجواء المفاوضات بأنها “ممتازة”.

بوتين: “المحادثات شاملة ومفيدة للغاية”.

ترامب: “تقييمي للقمة هو عشرة من عشرة”.

بوتين: العلاقات مع واشنطن وصلت إلى أدنى مستوياتها وعلينا قلب الصفحة والعودة للتعاون

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، مشيراً إلى غياب الاتصالات المباشرة بين القادة خلال السنوات الماضية.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “لم تجرِ لقاءات قمة روسية-أمريكية لأكثر من أربع سنوات، وهذه مدة طويلة. كانت الفترة الماضية صعبة للغاية على العلاقات الثنائية، ولنكون صريحين، فقد تراجعت إلى أدنى نقطة منذ الحرب الباردة. وهذا لا يخدم مصلحة بلدينا ولا السلام العالمي بشكل عام”.

وأكد الرئيس الروسي على ضرورة إعادة التعاون بين البلدين، مضيفاً: “من المهم والضروري لبلدينا أن تقلبا الصفحة وتعودا للتعاون”.

وأشار بوتين إلى أهمية التعاون في منطقة القطب الشمالي وإعادة إحياء الاتصالات بين الأقاليم، بما في ذلك بين الشرق الأقصى الروسي والساحل الغربي الأمريكي، واصفاً ذلك بأنه أمر بالغ الأهمية.

كما شدد على الإمكانات الكبيرة للشراكة الروسية-الأمريكية في مجالات التجارة والطاقة والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء، قائلاً: “من الواضح أن الشراكة التجارية والاستثمارية الروسية الأمريكية تمتلك إمكانات هائلة، لدى روسيا والولايات المتحدة ما يقدماه لبعضهما البعض في مجالات التجارة والطاقة والمجال الرقمي والتقنيات المتقدمة واستكشاف الفضاء”.

ترامب: لقاء بوتين في ألاسكا كان مثمراً للغاية وحققنا تقدماً هائلاً

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بأنه “مثمراً للغاية”، مؤكداً تحقيق تقدم هائل في المحادثات بين البلدين.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي: “أستطيع القول إننا عقدنا اجتماعاً مثمراً للغاية، ولقد حققنا بالفعل تقدماً هائلاً”.

وأشاد ترامب بمجهودات بوتين وفريقه، قائلاً: “أود أن أشكر الرئيس بوتين وطاقمه بأكمله”، مؤكداً أنه كان يتمتع دائماً بعلاقات ممتازة مع الزعيم الروسي.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه تمكن من الاتفاق مع بوتين على “عدة نقاط” تتعلق بالقضية الأوكرانية، مع بقاء بعض النقاط دون اتفاق، موضحاً: “تم الاتفاق على العديد من النقاط، ولكن بقي القليل. بعضها ليس بالغ الأهمية”.

وأضاف ترامب أنه يأمل في استمرار الاجتماعات المثمرة بين واشنطن وموسكو: “كانت لدينا على مر السنوات اجتماعات جيدة ومثمرة.. ونأمل أن يستمر ذلك في المستقبل”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 15 أغسطس 2025، أنه قد يزور العاصمة الروسية موسكو لعقد اللقاء المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا محادثاته الأخيرة مع بوتين بأنها كانت “مثمرة للغاية”.

وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي ردًا على سؤال حول إمكانية عقد الاجتماع القادم في موسكو، حيث قال: “في المرة القادمة في موسكو؟ اقتراح مثير للاهتمام. ربما يكون الأمر كذلك، سنرى”.