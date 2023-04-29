قمة أمنية مرتقبة في باريس حول ليبيا

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لعقد قمة أمنية ليبية، حيث يعمل المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير على تحضير القمة، بحضور مختلف الأطراف والقيادات الأمنية الليبية عن شرق وغرب البلاد، بحسب ما كشف “أفريكا إنتلجنيس”.

وبحسب الموقع الاستخباراتي الفرنسي، فإن باريس ترغب في الاستفادة من التقدم المحرز مؤخرا واجتماعات القيادات العسكرية التي جرت خلال الأشهر الماضية في تونس وبنغازي وطرابلس، والاتفاق على إنشاء قوة مشتركة من الشرق والغرب.

وأوضح “أفريكا إنتلجنيس” أن الاجتماع سيعقد في باريس بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبين بالمجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني بصفتهم القائد الأعلى للجيش، بالإضافة إلى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس الأركان بالمنطقة الشرقية الفريق أول عبد الرازق الناظوري، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

ونوه الموقع إلى أن هناك عدة خيارات قيد المناقشة حول القوة العسكرية المشتركة، وأن هذه القوة هدفها توفير الاستقرار قبل الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، كما هو مخطط وفق مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لافتاً إلى أن هدف الأمم المتحدة من خلال إنشاء القوة هو مغادرة القوات الأجنبية، ومكافحة التهريب عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وأشار “أفريكا إنتلجنيس” إلى أن القوة المشتركة سيتم نشرها أولا بالمنطقة الجنوبية الغربية والتي تنتشر فيها الجماعات المسلحة والتهريب، موضحا احتمالية أن تتلقى القوة العسكرية المشتركة تدريبات خارجية، للقيام بهذه المهام.