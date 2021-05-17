قمة أوروبية طارئة حول التصعيد في غزة

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم غد الثلاثاء، اجتماع طارئ عبر الفيديو بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن هذه القمة الاستثنائية، سيتم خلالها بحث الطريقة المثلى التي يمكن للاتحاد الأوروبي بها التدخل ووضع حد للعنف الحالي بصورة فورية.

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن بوريل يبذل حالياً جهودا دبلوماسية مكثفة في هذا الصدد، مع الإسرائيليين والفلسطينيين ودبلوماسيين كبار في الدول المجاورة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، “ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى”.

وقالت الوزارة إن “عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، وهناك 1235 جريحا”، لافتة إلى أن “عدد شهداء الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ 21 شهيدا، بينهم طفل، وهناك أكثر من 4369 مصابا”.

كما كشفت الصحة الفلسطينية أن “مجمل ما وصل مراكز العلاج، يوم الأحد، في الضفة الغربية 24 إصابة”.

وتجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة فجر اليوم، بعد عشرات الغارات العنيفة منتصف ليلة الاثنين والتي شملت مواقع مدنية وشوارع رئيسية ومؤسسات حكومية، وذلك لليوم الثامن على التوالي.