قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة يوم 21 يوليو

تتواصل المباحثات الدولة والإقليمية حول أزمة سد النهضة، حيث قالت وكالة الأنباء السودانية، الجمعة، “إن قمة إفريقية مصغرة للتداول للتفاوض ستنعقد يوم الثلاثاء 21 يوليو “.

ونفلت موقع روسيا اليوم عن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس قوله: إن “السودان تلقى دعوة من جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة يوم 21 يوليو”.

وأضاف عباس “نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد”.

بالرغم العديد من الاجتماعات والمفاوضات التي عقدت لتسوية خلافات ملف سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، ومراقبين “فشلت في التوصل لاتفاق”.