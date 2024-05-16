قمة البحرين تدعو لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية بفلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين

دعا البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في البحرين، اليوم الخميس، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين حتى تنفيذ حل الدولتين.

ودان البيان جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته غير المسبوقة للقانون الدولي ومحاولاته للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

كما أدان البيان الختامي عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستنكراً إمعان قوات الاحتلال علي توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.

وأكد البيان أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، مشدداً علي رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل.

وذكر البيان الختامي: “نؤكد أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بمصالحهم المائية”.