قمة الرياض.. توافق سعودي إماراتي على ترسيخ الاستقرار ودعم حل الدولتين

بحث محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي جرى في الرياض عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

وأكد الجانبان أهمية ترسيخ أركان الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي من خلال إيجاد مسار واضح لتحقيق سلام دائم وشامل وعادل، يقوم على أساس “حل الدولتين”، وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة ودولها.

وأقام ولي العهد السعودي مأدبة غداء تكريماً لرئيس دولة الإمارات والوفد المرافق له، في إطار ما يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص البلدين على تعزيزها.