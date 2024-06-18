قمة السبع تدعو الليبيين لحوار هادف دون شروط مسبقة

دعت مجموعة الدول السبع الصناعية، الأطراف الليبية إلى التغلب على الجمود السياسي الحالي، والانخراط في حوار هادف بحسن نية ودون شروط مسبقة.

وأضافت المجموعة في مسودة الإعلان الختامي لقمتها المنعقدة في ايطاليا، أن العملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة تظل المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

وأكد البيان التزام مجموعة السبع باستقرار ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص جديد دون تأخير.

وانطلقت الخميس، أعمال القمة الخمسين لمجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.