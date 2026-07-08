قمة أنقرة ترسم «خريطة الناتو الجديدة».. 70 مليار يورو لأوكرانيا ورسائل ردع لروسيا

أكد البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة التزام قادة الحلف بمبدأ الدفاع الجماعي، مشددًا على أن أي هجوم يستهدف دولة عضوًا في الحلف سيُعتبر هجومًا على جميع الدول الحليفة.

وأوضح البيان أن قادة الناتو أقروا ضمن خطط الحلف لعام 2026 مواصلة تطوير القدرات العسكرية، بما يشمل تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، بهدف رفع مستوى الجاهزية والردع في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.

وأعلن الحلف التزام الدول الأعضاء بتقديم معدات عسكرية ومساعدات وتدريبات لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026، مع الحفاظ على مستوى مماثل من الدعم على الأقل خلال عام 2027.

وجاء في البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة أن الحلفاء “يتعهدون بتقديم 70 مليار يورو من المعدات العسكرية والمساعدة والتدريب لأوكرانيا خلال عام 2026، مع الالتزام بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل في عام 2027”.

وفي المقابل، لم يتضمن البيان أي إشارة إلى إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، واكتفى بالإشارة إلى أن كييف “تسهم في الأمن عبر الأطلسي”.

وتعتبر روسيا أن استمرار إمدادات السلاح إلى أوكرانيا يعرقل جهود التسوية، ويجعل دول الناتو طرفًا مباشرًا في النزاع، حيث حذرت موسكو من أن شحنات الأسلحة الموجهة إلى كييف ستكون أهدافًا مشروعة.

وخلال افتتاح الجلسة الرئيسية لقمة الناتو، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا، مشيرًا إلى أن تركيا تضع قدراتها العسكرية في خدمة الحلف عند الحاجة.

وقال أردوغان إن تركيا حققت تطورًا كبيرًا في الصناعات الدفاعية، وأصبحت ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث قدرات الإنتاج والتصدير العسكري.

ودعا الرئيس التركي إلى إزالة القيود المفروضة بين الحلفاء في مجال التعاون الدفاعي، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة أساسية لتحقيق ما وصفه بـ”هدف الناتو 3.0″.

وأكد أردوغان أن استبعاد الدول الحليفة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بعض أطر التعاون الدفاعي قد يؤدي إلى انقسامات داخل أوروبا، مشددًا على ضرورة بناء نموذج تعاون قائم على التنسيق والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن تركيا اتخذت الإجراءات اللازمة لرفع نسبة إنفاقها الدفاعي إلى 3.5 بالمئة قبل عام 2030، موضحًا أن بلاده تستهدف الوصول إلى نسبة 5 بالمئة قبل عام 2035.

كما كشف أردوغان عن تخصيص تركيا موازنة إضافية بقيمة 24 مليار دولار لمشروع “القبة الفولاذية” الدفاعية، بهدف تطوير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي.

وأوضح أن تركيا ستعمل خلال نحو ثلاثة أعوام على تحقيق أهداف القدرات الـ361 المخصصة لها داخل حلف الناتو قبل المواعيد المحددة.

وفي الملف الإيراني، أعرب أردوغان عن تقديره للموقف الذي دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأزمة الإيرانية، مؤكدًا استعداد تركيا للمساهمة في تطهير مضيق هرمز من الألغام.

وفي الشأن الأوكراني، أكد أردوغان استمرار دعم تركيا لأوكرانيا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أنقرة تستفيد من قنوات الاتصال مع روسيا لدفعها نحو تحقيق السلام.

وقال إن تركيا تشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، معلنًا دعم مبادرات تهدف إلى توفير الاحتياجات ذات الأولوية لكييف.

وفي ملف الشرق الأوسط، جدد أردوغان التأكيد على أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية يمثل الطريق نحو تحقيق سلام دائم، داعيًا إلى ضمان الهدوء في قطاع غزة ولبنان.

كما شدد على أهمية تضامن دول الناتو في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدًا أن الحلف يحتاج إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الأمنية.