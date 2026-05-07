قمة بلا أهداف.. «الأهلي طرابلس والاتحاد» يتعثّران

حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المنطقة الأولى للدور السداسي في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد العسكري بمدينة بنغازي.

وشهدت المباراة محاولات هجومية متبادلة من الفريقين، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى حال دون هز الشباك، ليكتفي كل طرف بالحصول على نقطة واحدة في بداية مشواره ضمن المرحلة الحاسمة من البطولة.

وأدار اللقاء الحكم معتز الشلماني، الذي ظهر بمستوى تحكيمي جيد طوال مجريات المباراة، التي أُقيمت دون حضور الجماهير.

وبهذه النتيجة، يبدأ الأهلي طرابلس والاتحاد مشوارهما في الدور السداسي بنقطة لكل فريق، في سباق المنافسة على صدارة المنطقة الأولى.

وبحسب جدول المباريات، يلتقي الاتحاد نظيره المدينة يوم الأحد المقبل على ملعب مصراتة، فيما يواجه الأهلي طرابلس فريق الاتحاد المصراتي على ملعب الخمس ضمن الجولة الثانية.

وفي منافسات المنطقة الثانية، انتهت قمة النصر والأخضر بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين خلال افتتاح مباريات السداسي.

كما تمكن الهلال من تحقيق الفوز على الأفريقي بهدف دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المرحلة الحاسمة من الدوري.

وفي مواجهة أخرى، نجح الأهلي بنغازي في تحقيق الفوز على الاتحاد العسكري بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليبدأ مشواره في الدور السداسي بانتصار مهم.

وانطلقت مباريات المنطقة الثانية بإقامة ثلاث مواجهات في توقيت واحد، حيث احتضن ملعب المرج مواجهة الأفريقي والهلال، بينما جمع ملعب الوادي الكبير لقاء الأهلي بنغازي والاتحاد العسكري، في حين استضاف ملعب سرت مواجهة الأخضر والنصر.

وتشهد مرحلة الدور السداسي منافسة قوية بين أبرز الأندية الليبية، في ظل اعتماد نظام المجموعات لتحديد الفرق المتأهلة إلى المراحل النهائية من الدوري الممتاز.