قمة تاريخية في الصين.. أكثر من 20 زعيماً عالمياً يجتمعون لتعزيز التعاون بمنظمة شنغهاي

أعلن مساعد وزير الخارجية الصيني، ليو بين، اليوم الجمعة، أن أكثر من 20 زعيمًا أجنبيًا، بالإضافة إلى ممثلين عن 10 منظمات دولية، سيشاركون في قمة منظمة “شنغهاي للتعاون” المزمع عقدها في مدينة تيانغين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر المقبل.

وأوضح ليو بين في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستقبل القادة على ضفاف نهر “هاي” لمناقشة التجربة الناجحة للمنظمة وتحديد اتجاه تطويرها، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وبناء مجتمع أكثر تماسكًا بمصير مشترك.

وأشار إلى قائمة القادة المشاركين، التي تضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، رئيس إيران مسعود بيزشكيان، رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، رئيس قيرغيزستان صدر جباروف، رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، رئيس منغوليا أوخناجين خورلسوخ، رئيس أذربيجان إلهام علييف، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، رئيس جزر المالديف محمد معزو، رئيس وزراء نيبال شارما أولي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، رئيس لاوس ثونجلون سيسوليث، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تينه.

هذا وتأسست منظمة “شنغهاي للتعاون” عام 2001، وتضم حاليًا الصين وروسيا والهند وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، فيما انضمت بيلاروسيا رسميًا في 2024، وتشارك في المنظمة أيضًا دول المراقبة والشركاء في الحوار، من بينها أفغانستان ومنغوليا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وتركيا وسريلانكا.