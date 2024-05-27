قمة ثلاثية تجمع «كوريا الجنوبية واليابان والصين».. وهذه نتائجها!

عقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، قمة ثلاثية، وهو الاجتماع الأول منذ ديسمبر 2019.

وأكد كبار زعماء كوريا الجنوبية، والصين، واليابان، خلال القمة، التزامهم “بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وبذل جهود إيجابية من أجل التسوية السياسية” للقضية”.

وقالوا في بيان مشترك، “إن السلام في شبه الجزيرة يخدم مصلحتنا المشتركة، وهو مسؤوليتنا المشتركة”.

وأشار رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى أن “ما يسمى بإطلاق القمر الصناعي الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، يعد انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن، ويجب على المجتمع الدولي الرد بحزم”، وفقا لوكالة أنباء “يونهاب” الكورية”.

وخلال القمة، دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، كلا من كوريا الجنوبية واليابان “إلى عدم تحويل القضايا الاقتصادية والتجارية إلى ألاعيب سياسية أو مسائل أمنيبة، وإلى رفض الانفصال وقطع سلاسل التوريد”.

كما دعا لي تشيانغ، خلال الاجتماع، جميع الأطراف إلى “ممارسة ضبط النفس في شبه الجزيرة الكورية، والحيلولة دون تفاقم الوضع”.

هذا وكانت كوريا الشمالية أخطرت اليابان بخطة لإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا، فيما أعلنت بيونغ يانغ عن خطة لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى خلال العام الحالي، بعد إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في نوفمبر الماضي.