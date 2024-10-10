قمة ثلاثية تجمع مصر والصومال وإريتريا في أسمرة

في تطور جديد لمسار التعاون بين الدول الثلاث، عقد رؤساء مصر والصومال وإريتريا قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية أسمرة اليوم الخميس.

وأعلنت الرئاسة الصومالية، أن “الرئيس حسن شيخ محمود، الذي وصل إريتريا أمس، التقى مع نظيريه المصري عبدالفتاح السيسي، والإريتري أسياس أفورقي، في قمة ثلاثية بأسمرة”.

وأكد الصومال، أن “القمة تركز على المصالح المتبادلة والمشتركة للدول الثلاث، والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر”.

هذا ويرغب الصومال في مغادرة القوات الإثيوبية، لأراضيه سواء تلك المنضوية تحت راية الاتحاد الإفريقي أو الموجودة بموجب اتفاقيات ثنائية، وذلك بعدما وقعت أديس أبابا اتفاقية مثيرة للجدل مع إقليم صومالي انفصالي، للوصول إلى البحر الأحمر من خلال الحصول على قطعة أرض ساحلية لبناء قاعدة عسكرية وميناء بحري، مقابل الاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال، وهو ما اعتبرته مقديشو خرقا لسيادتها ووحدة أراضيها.

وفي سبتمبر الماضي، التقى وزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك على هامش مشاركتهم في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعت مصر والصومال اتفاقية عسكرية في أغسطس الماضي.

President @HassanSMohamud participated in a Tripartite Summit in Asmara, Eritrea, alongside President Isaias Afwerki of the State of Eritrea and President Abdel Fattah El-Sisi of the Arab Republic of Egypt. pic.twitter.com/9vKrgkB0yo — Villa Somalia (@TheVillaSomalia) October 10, 2024