قمة جدة.. «المنفي» يدعو لتبني موقف عربي تجاه الأوضاع في ليبيا

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الدول العربية إلى تبني موقف عربي تجاه الأوضاع في ليبيا، مؤكدا دعمه رحيل المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات السلبية.

المنفي وخلال كلمته في أعمال القمة العربية في جدة قال إنّ ليبيا تطمح إلى دور أوسع وأوضح لجامعة العربية من خلال دعم جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات.

وأوضح المنفي أنّهم ينسقون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتوحيد الجيش، مشيرا إلى سعيهم لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، لتعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية

ودعا المنفي إلى دعم وضع ترتيبات مالية خالصة بما يضمن الشفافية في الإنفاق العام وعدم استخدام المال العام لمصلحة أي طرف، وفقا لكلمته.

وأعرب المنفي عن دغمه لخطوات مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة 6+6 لتعديل القوانين الانتخابية والتوافق عليها، داعيا العرب إلى إيقاف التدخلات السلبية ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة في ليبيا

وأكّد المنفي على أهمية وجود سياسة عربية موحدة تقوم على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.

وتابع المنفي أنّ ليبيا تدعم كل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق التضامن العربي ومساعي إنهاء الأزمات في اليمن والسودان، مؤكدا استعدادهم للانخراط في حل الأزمة السودانية لإنهاء الاقتتال بين الأخوة.

وشدّد المنفي على أنّ موقف ليبيا ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني، قائلا: «الشعب الليبي ارتبط ارتباطا وثيقاً في الدفاع عن القضية الفلسطينية».