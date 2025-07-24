قمة حاسمة في بكين.. الاتحاد الأوروبي يضغط والصين ترد بقوة!

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في العاصمة الصينية بكين، في إطار انعقاد القمة الخامسة والعشرين بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأفادت محطة تلفزيون الصين المركزية (CCTV) بأن اللقاء جرى في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول مجريات الاجتماع أو مخرجاته الأولية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يسعى فيه الجانبان إلى احتواء التوترات التجارية والسياسية، لا سيما على خلفية الخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية، وكذلك القيود التي تواجهها بعض الشركات الأوروبية العاملة في الصين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت سابقًا أن رئيس الوزراء لي تشيانغ سيشارك في رئاسة القمة إلى جانب قادة الاتحاد الأوروبي، في إطار مناقشة العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين.

وتزامن اللقاء مع تصاعد الاحتجاجات الصينية على إدراج كيانات صينية في الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي أُقرت الجمعة الماضية، وشملت 41 كيانًا و14 شخصية، من بينها 18 شركة مسجلة في الصين، والهند، والإمارات، وسنغافورة، وموريشيوس، وأذربيجان.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون إن التعاون التجاري بين الشركات الصينية والروسية “طبيعي ومشروع”، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بـ”الكف عن تقويض الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية دون أساس واقعي”، ومؤكدًا أن بكين “ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها”.

ويُنظر إلى هذه القمة على أنها محطة رئيسية في مسار العلاقات بين بكين وبروكسل، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية وتداخل الملفات السياسية والتجارية بين الجانبين.

ترامب يعلن قرب إتمام صفقة تجارية مع الصين وسط جهود دبلوماسية لتعزيز التفاهم بين البلدين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على إتمام صفقة تجارية مع الصين، مؤكداً خلال مشاركته في قمة “الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي” أن “نحن في طور إتمام صفقتنا مع الصين”.

جاء هذا الإعلان بعد لقاء جمع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهو اللقاء الأول من نوعه في عهد إدارة ترامب.

ودعا وانغ خلال الاجتماع إلى تعزيز علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الصين وأمريكا، مؤكدًا على أهمية النظر إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي، والعمل على إيجاد “الطريق الصحيح للتفاهم” في العصر الجديد.