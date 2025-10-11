قمة دولية برئاسة السيسي وترامب.. بحث تنفيذ اتفاق غزة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن قمة دولية مرتقبة في شرم الشيخ، ستُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، وبحث مستقبل الوضع في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، تناولت الأوضاع الإقليمية والتنسيق الثنائي في ملفات السلام، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى أن المباحثات تطرقت إلى التحضيرات الموضوعية والفنية الخاصة بالقمة، بالإضافة إلى المشاركة الدولية الواسعة المرتقبة، مؤكدًا أن القمة ستشهد مناقشة آليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، الذي تم التوصل إليه مؤخراً بعد مفاوضات في شرم الشيخ.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي قمة شرم الشيخ بأنها “حدث تاريخي فريد من نوعه”، مشيدًا بالدور الريادي للرئيس السيسي ومساهمة مصر الفعالة في التوصل إلى الاتفاق الذي اعتبره “إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا للمنطقة”.

من جانبه، أعرب عبد العاطي عن تقدير الرئيس السيسي لخطة السلام الأمريكية، مؤكداً أهمية استمرار العمل لتنفيذ الاتفاق على الأرض في مرحلتيه الأولى والثانية، وموضحًا أن هذا الاتفاق يمثل “بصيص أمل حقيقي لشعوب المنطقة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن التطورات الإيجابية الحالية تجسد الشراكة المصرية الأمريكية، وتؤكد أن الحلول السلمية تظل الخيار الأمثل لتسوية النزاعات، داعياً إلى استئناف جهود الحل النهائي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

ومن المنتظر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة هذا الأسبوع، في زيارة تشمل مصر وإسرائيل، على أن يشهد في شرم الشيخ توقيع الاتفاق النهائي بين “حماس” وإسرائيل بشأن ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية.

صحيفة “بيلد”: المستشار الألماني ميرتس يزور مصر الاثنين لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم زيارة مصر يوم الاثنين المقبل للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتفال سيُعقد في شرم الشيخ بدلاً من القاهرة، نظرًا لتوفر أمن أفضل بفضل التعاون بين السلطات المصرية والأمريكية.

ومن المتوقع أن يشارك في الحفل، إلى جانب ميرتس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. ولم يُكشف بعد ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحضر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود دولية لتوقيع معاهدة سلام بين إسرائيل وقطاع غزة، في محاولة لإنهاء النزاع المستمر.

وكان مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن سابقًا دعوته للمستشار ميرتس لحضور مراسم التوقيع، في حين أعلن ترامب عن توقيع الاتفاق خلال زيارته المرتقبة لمصر.