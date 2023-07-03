قمة روسيا – إفريقيا.. «المنفي» أول الحاضرين بناء على دعوة «بوتين»

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إنّ رئيس المجلس محمد المنفي سيشارك في قمة «روسيا-إفريقيا» المقررة أواخر يوليو الجاري.

وأشارت وهيبة في تصريح لوكالة «نوفوستي» إلى أنّ المنفي كان قد تلقى في وقت سابق دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في أعمال القمة الثانية الروسية الإفريقية والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي.

كما لفتت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي إلى أن هذه القمة ستوفر فرصة لعقد اجتماعات مهمة لبحث العديد من القضايا السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأوضحت نجوى وهيبة أنّ قبول أوراق اعتماد السفير الروسي إيدار أغانين من رئيس المجلس الرئاسي، يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.