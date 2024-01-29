قمة روسية تركية إيرانية في موسكو حول سوريا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف إن موسكو ستستضيف القمة المقبلة المتعلقة بسوريا بين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران).

وقال لافرنتييف في حديث مع وكالة تاس إن “قرار عقد قمة جديدة تم اتخاذه في عام 2022، وكانت هناك شروط مسبقة معينة لعقد مثل هذا الاجتماع في نهاية عام 2023، لكن الوضع في قطاع غزة أربك كل شيء وظهرت قضايا أخرى تتطلب تدخلاً سريعاً”.

من جانب آخر حذر لافرنتييف من أن الولايات المتحدة تصعد من النشاط الإرهابي بمنطقة التنف في سوريا موضحا أن “هناك تصعيد للنشاط الإرهابي في بعض الأراضي السورية، يتركز في منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأميركية، وحيث يوجد مخيم الركبان الذي ترفض واشنطن بعناد تفكيكه”.