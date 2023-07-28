قمة سان بطرسبرغ.. «المنفي» يطالب روسيا بضمان خروج المرتزقة

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القيادة الروسية والقادة الأفارقة والأطراف الأخرى إلى ضمان خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، دون قيد أو شرط، وفي أسرع وقت ممكن.

وأوضح المنفي أنّ أهم أولوية الآن هو تثبيت وقف إطلاق النار، بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والبعثة الأممية، ومباشرة العمل على تأسيس قوة مشتركة بين كافة مكونات القوات المسلحة.

وأكد المنفي أنّ العمل على إزالة كل المظاهر التي كانت تحد من حركة وتنقل الليبيين في جميع ربوع بلادهم، وتوحيد المؤسسات والتي من ضمنها المؤسسة العسكرية، يعد أولوية.

وأشار المنفي إلى مواصلة العمل على قيادة المصالحة الوطنية، والتي يرعاها الاتحاد الأفريقي، إلى جانب استمرار السعي في خلق توافق وطني للتعجيل بإقامة انتخابات شاملة.

وتستضيف مدينة سان بطرسبرغ القمة الروسية الأفريقية الثانية بمشاركة 49 دولة أفريقية من أصل 54 والتي يتصدرها الحديث عن تزويد دول أفريقيا بالحبوب، وذلك بعد أيام من انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة وتركيا.