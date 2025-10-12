قمة شرم الشيخ.. مشاركة 25 زعيماً لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق غزة

أعلنت الرئاسة المصرية أن منتجع شرم الشيخ سيستضيف، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، قمة دولية تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وذلك بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ينهي الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن أكثر من 25 من القادة والرؤساء وممثلي المنظمات الدولية أكدوا مشاركتهم في القمة، التي تأتي بعد جهود وساطة قادتها الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر وقطر وتركيا.

ومن أبرز المشاركين في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. كما تمت دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الوفود بدأت بالوصول إلى شرم الشيخ منذ مساء الأحد، تمهيدا لعقد اللقاءات الثنائية والمشاورات السياسية على هامش القمة، بما في ذلك قمة ثنائية مرتقبة بين الرئيسين السيسي وترامب.

في المقابل، أعلنت حركة حماس أنها لن تشارك في مراسم التوقيع، وأوضح عضو مكتبها السياسي حسام بدران أن الحدث سيقتصر على الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، دون حضور من جانب الحركة.

الخطة التي ستُعلن في القمة تتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الأسرى، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى جانب تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية ونشر بعثة دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.