قمة طارئة في قطر.. خريطة طريق عربية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي

انطلقت اليوم الاثنين، 15 سبتمبر 2025، أعمال القمة العربية-الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس داخل قطر.

ودعت القمة إلى تضامن عربي وإسلامي ووضع ردود فعل عملية تجاه ما وُصف بعدوان صاروخي على السيادة القطرية.

أبرز مواقف القمة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أدان الهجوم ووصفه بأنه “غادر وجبان”، معتبراً أن المفاوضات تستخدمها إسرائيل كتكتيك حرب، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد إطلاقاً حلولاً إنسانية إنما تسعى لتوسيع الاستيطان وتغيير الواقع، وقال إن العدوان على الدوحة هو “انتهاك خطير للسيادتنا”.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعا إلى تشكيل تحالف إسلامي موحَّد لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، واقترح خريطة طريق لوقف إطلاق النار في غزة، ومعاملة أي عدوان على دولة عربية أو إسلامية على أنه تهديد لجميع الدول، مؤكدًا أن أمن أي دولة عربية جزء لا يتجزّأ من أمن الجماعة.

أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط اعتبر أن العدوان “فاق كل الحدود” وقال إن الصمت على جرائم إسرائيل يُقوّض النظام الدولي، مطالبًا بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن إسرائيل تجاوزت كل “الحدود الحمراء”، مؤكدًا أن الأمن لا يُبنى على الاعتداءات، وأن السيادة العربية ليست قابلة للتجاوز.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى موقف عربي وإسلامي حاسم، مطالبًا الولايات المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل ووقف ممارسات إسرائيل.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا إلى إجراءات عقابية صارمة ضد إسرائيل وضرورة استخدام القانون الدولي لضمان المساءلة.

قائلاً عن موقف الدول الإسلامية: على الدول المتحدة اتخاذ خطوات واضحة، لا يكتفي بالتصريحات.

المصادر المختلفة (رويترز، الـAP، الجزيرة وغيرها) أكدت أن هذه القمة تأتي بعد الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عناصر من حماس داخل الأراضي القطرية، وقتلت عددًا من الأشخاص بينهم أفراد أمن قطريون.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة، وقوف سوريا وشعبها بالكامل إلى جانب دولة قطر وفاءً لموقفها العادل، وشدد الشرع على أن “ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت”، مشيرًا إلى أهمية الوحدة في مواجهة التحديات، وأضاف أن استهداف المفاوض والوسيط “لمن نوادر التاريخ وسابقة الأفعال”، معبّرًا عن إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وسوريا على حد سواء، مؤكدًا أن الاعتداءات على سوريا مستمرة منذ تسعة أشهر.

مجلس التعاون يدين الاعتداء على قطر ويشدد على أن أمن دول الخليج كل لا يتجزأ

أعلن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الكامل مع دولة قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة، مؤكدًا أن أي اعتداء على قطر يُعد اعتداءً على كافة دول المجلس، وأن أمن دول التعاون مشترك لا يتجزّأ.

عُقدت اليوم الاثنين جلسة استثنائية للمجلس الأعلى في الدوحة، برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، لمناقشة تداعيات الاعتداء الإسرائيلي، خاصة استهداف منشآت سكنية يقيم فيها أعضاء من الوفد المفاوض لحركة “حماس”.

ما تم التوصل إليه من قرارات

إدانة القوات الإسرائيلية بأشد العبارات، واعتبار الاعتداء “تصعيدًا خطيرًا” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تأكيد التضامن الكامل بين دول مجلس التعاون مع قطر في كل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة العدوان، والتأكيد أن أي اعتداء على أي من دول المجلس يعني اعتداءً عليها جميعًا، استنادًا إلى النظام الأساسي واتفاقية الدفاع المشترك.

توجيه مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يعقبه اجتماع للجنة العسكرية العليا لتقييم الوضع الدفاعي الخليجي وتحديد مصادر التهديد، وتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع.

التأكيد على أن الاعتداء الإسرائيلي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الخليجي المشترك والسلم والاستقرار الإقليمي، وأن الاستمرار في هذه الانتهاكات يقوّض جهود السلام ومبادرات التفاهم القائمة مع إسرائيل.

دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الانتهاكات، وضمان احترام سيادة قطر وحماية المدنيين.

إشادة بجهود الجهات الأمنية والمدنية في قطر لاحتواء تداعيات الاعتداء، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

التأكيد على أن دور قطر كوسيط سلام أصبح مهددًا بفعل الهجوم، مما يتطلب من دول المجلس أن تكون مستعدة لتعزيز الدعم لها والتعاون معها في المساعي الدبلوماسية والقانونية.