قمة في باريس حول أوكرانيا.. «ماكرون» يتحدث عن نشر «قوة أوروبية مسلحة»

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، “إن قوة أوروبية مسلحة مقترحة قد يتم نشرها في أوكرانيا بالتزامن مع اتفاق سلام محتمل، يمكنها “الرد” إذا شنت موسكو هجوما جديدا”.

وأضاف ماكرون: “إذا كان هناك عدوان عام جديد على الأراضي الأوكرانية، فستكون هذه الجيوش، في الواقع، تحت الهجوم، وبالتالي ستخضع للأطر المعتادة للاشتباك”.

وتابع قائلا: “عندما يتم نشر جنودنا، فإنهم يكونون مستعدين للتحرك والرد وفقا لقرارات القائد العام. وإذا وجدوا أنفسهم في موقف قتالي، فسيكون عليهم التعامل معه والرد عليه”.

وكان “استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقصر الإليزيه، عشية قمة في باريس، الخميس، تشارك فيها نحو 30 دولة لمناقشة القوة المقترحة التي اقترح ماكرون نشرها في “مدن مهمة” وأماكن أخرى في أوكرانيا”.

وقال ماكرون إن “بلاده رصدت مساعدة عسكرية إضافية لكييف بقيمة ملياري يورو متهما موسكو بإظهار “رغبتها في الحرب”.